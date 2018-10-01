«أستون مارتن» تضيق النطاق السعري لسهمها في الطرح العام الأولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 01:28 مساء
شعار أستون مارتن على إحدى سياراتها (رويترز)

خفضت «أستون مارتن» الحد الأعلى لنطاق سعر الطرح العام الأولي لأسهمها إلى 20 جنيهًا إسترلينيًّا للسهم الواحد، مما يعني تقدير القيمة السوقية المحتملة للشركة عند 4.6 مليارات إسترليني (ستة مليارات دولار)، وذلك بعد تباين ردود فعل المستثمرين.

وفي البداية، حددت «أستون مارتن» النطاق السعري بين 17.50 و22.50 إسترلينيًّا للسهم، لكنها خفضته اليوم الإثنين إلى بين 18.50 و20 إسترلينيًّا. وقالت إن لديها عروضًا كافية لتغطية جميع الأسهم التي ستباع عند هذا المستوى.

وقال مصدر مطلع، وفق وكالة «رويترز»: «رد الفعل جاء متباينًا» مضيفًا أن المستثمرين قلقون بشأن تنفيذ إطلاق طرز جديدة، لكنهم معجبون بالإدارة.

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