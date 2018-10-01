اتفاقية أميركية مكسيكية كندية جديدة تحل محل «نافتا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 09:02 صباحا
الأعلام الأميركي والمكسيكي والكندي (ا ف ب)

أعلن بيان أميركي - كندي مشترك أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت، الأحد، إلى اتفاق للتبادل الحر لأميركا الشمالية أُطلق عليه اسم «الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية» بدلاً عن اتفاقية «نافتا» التي وُقِّعت في العام 1994.

وقال البيان المشترك: «إن الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية ستؤمِّن لعمالنا ومزارعي ومربي الماشية والشركات اتفاقًا تجاريًّا جيدًا سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلاً وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا».

وصدر البيان قبل تسعين دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى ضم كندا لاتفاق كانت واشنطن توصَّلت إليه مع مكسيكو.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض إعادة التفاوض حول «اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية» (نافتا) التي طُبِّقت بين الدول الثلاث لـ 24 عامًا.

وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك، بعد مفاوضات شاقة استغرقت أسابيع، إلى اتفاق أُعلن في نهاية أغسطس، على أمل أن ينضم إليه الكنديون في وقت لاحق.

ورحب خيسوس سيادي، المستشار الاقتصادي للرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالاتفاق، معتبرًا أنه «يمنع التفتت التجاري للمنطقة». وقال: «إن نافتا-2 سيقدِّم الأمن والاستقرار لتجارة المكسيك مع شريكتيها في أميركا الشمالية».

وفي الاتفاق الأميركي - الكندي، ومقابل فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر، وافقت واشنطن على الإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات التي يتمسك بها الكنديون.

وإلى جانب التعديلات المتعلقة بسوق الألبان، أكد المسؤولون الأميركيون أن النص يؤمن حماية أفضل للعمال، ويتضمن قواعد بيئية صارمة ويشمل للمرة الأولى الاقتصاد الرقمي وينص على إجراءات حماية «غير مسبوقة» للملكية الفكرية.

كما يتضمن النص بنودًا لمنع «عمليات التلاعب» بالمبادلات التجارية، سواء بالعملات الأجنبية أو باستغلال دول غير موقِّعة لامتيازات هذا النص.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم كشف هويته، في مؤتمر هاتفي لإعلان الاتفاقية الجديدة: «إنه اتفاق رائع للولايات المتحدة وكندا والمكسيك».

ولم ينشر نص الاتفاق بحد ذاته، ليل الأحد - الإثنين، ولم تُـسرَّب أية تفاصيل.

في المقابل، ستبقى الرسوم الجمركية على الفولاذ والألومنيوم الكنديين، التي فرضها الرئيس ترامب الحريص على حماية صناعة الصلب الأميركية، قائمة حاليًّا على الرغم من غضب أوتاوا. وقال المسؤول الأميركي نفسه: «إنها مسألة مختلفة تمامًا».

وأُرسل نص الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي، مساء الأحد، فور التوصل إليه. وهذا يسمح باحترام مهلة الستين يومًا التي يفرضها القانون قبل توقيع الوثيقة في نهاية نوفمبر من قبل الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينيا نييتو.

ويتضمن النص الختامي فقرة تسمح بمراجعة الاتفاق كل ست سنوات، كما ذكر مسؤول أميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»
رياضة عالمية
بالفيديو: وزيرة خارجية النمسا تستهل خطابها في الأمم المتحدة بالعربية
دولى
هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا