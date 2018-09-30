دراسة: الانفصال يكلف بريطانيا 500 مليون إسترليني أسبوعيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 02:16 مساء
متظاهرون يرفضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلوحون بأعلام بريطانيا والاتحاد أمام البرلمان في لندن (رويترز)

أظهرت دراسة، نُشرت اليوم الأحد، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي كلف الحكومة 500 مليون جنيه إسترليني (650 مليون دولار) أسبوعيًا، ليمحو في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحقق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.

وقال مركز‭‭‭ ‬‬‬الإصلاح الأوروبي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوروبي، إن الاقتصاد البريطاني حاليًا انكمش بنحو 2.5% عما كان سيكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو 2016، وفق «رويترز».

واستندت النتائج إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو 2018. وأظهرت الدراسة أن المالية العامة للدولة تقلصت بواقع 26 مليار إسترليني سنويًا بما يوازي 500 مليون إسترليني أسبوعيًا والرقم في ازدياد، حسبما ذكر المركز.

ويعد الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.

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