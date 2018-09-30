السعودية تعلن موازنة 2019 متوقعة إيرادات قدرها 978 مليار ريال

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، البيان التمهيدي لموازنة العام 2019، بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 978 مليار ريال، بارتفاع قدره 11% عن العام 2018.

وقدر بيان الوزارة، حسب قناة «سي إن بي سي»، نفقات العام المقبل عند مبلغ 1.1 تريليون ريال، وبعجز متوقع قدره 128 مليار ريال، مقارنة مع 195 مليار ريال متوقعة في الميزانية الأصلية للعام الجاري.

وأعلنت الوزارة أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 25%، في العام 2021، وقالت إنها تستهدف عدم تجاوز سقف الدين نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

وتوقعت ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.1% في 2018 إلى 2.4% في العام 2021. فيما توقعت انخفاض نسبة التضخم في 2021 إلى 2.1% من 2.8% في العام الجاري.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي قبل إعلان الميزانية العامة إن الحكومة ستعلن قريبًا عن مبادرات مختلفة لدعم القطاع الخاص، ستشمل الصناعة والسياحة وقطاعات أخرى دون الخوض في التفاصيل.

يأتي ذلك، فيما يجري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة إلى الكويت، اليوم الأحد، يبحث خلالها استئناف العمل في حقول الإنتاج بالمنطقة المحايدة المشتركة بين الدولتين، وفق ما أفاد مصدر مطلع لـ«رويترز».