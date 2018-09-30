مصدر لـ«رويترز»: ولي العهد السعودي يبحث استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة مع الكويت

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (الإنترنت)

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة التي تتقاسمها المملكة مع الكويت، وذلك في زيارة يجريها إلى الكويت اليوم الأحد.

ونقلت «رويترز» عن مصدرين آخرين أن الوفد المرافق للأمير محمد سيضم وزير الطاقة خالد الفالح. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية من جانبها بأنه من المقرر أن يجري ولي العهد السعودي محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولا سيما حقلي الخفجي والوفرة، نقطة شائكة في العلاقات السياسية بين السعودية والكويت، الحليفين والعضوين في منظمة «أوبك»، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ أشهر.

ونقلت جريدة «الأنباء» الكويتية عن وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، قوله إنه «سيعقد اجتماعًا مع نظيره السعودي الفالح، اليوم الأحد، لاستكمال تحقيق الأهداف المشتركة ورسم خارطة طريق لعودة الإنتاج النفطي المشترك قريبًا».