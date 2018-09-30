وسط أزمة سيولة.... السودان يطبع عملة جديدة فئة 100 جنيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 10:37 صباحا
البنك المركزي السوداني في الخرطوم (أرشيفية: رويترز)

قال البنك المركزي في السودان، اليوم الأحد، إن الخرطوم بدأت في طباعة عملة فئة 100 جنيه للمرة الأولى، وسط أزمة فى السيولة النقدية.

وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق، في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعًا قياسيًا في التضخم، ونقصًا في العملة الصعبة، فضلًا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك، وفق «رويترز».

وأصبح مشهد الصفوف الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفًا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع الماضية، مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصراف الآلي من النقود. وتقرر وضع حد أقصى للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (27.84 دولار).

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذًا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة. 

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