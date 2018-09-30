«تويوتا» تحذر من توقف إنتاجها في بريطانيا دون اتفاق حول «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 09:21 صباحا
سيارات تويوتا في معرض بستوكبورت في غرب بريطانيا (أرشيفية: فرانس برس)

حذّرت عملاق صناعة السيارات اليابانية «تويوتا» من أن عدم توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست» سيؤدي إلى توقف الإنتاج موقتًا في مصنعها في منطقة ديربي بوسط إنجلترا.

وقال مدير مصنع الشركة مارفن كوك، أمس السبت: «رأيي هو أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس، فسوف يتوقف الإنتاج في مصنعنا»، وفق «فرانس برس».

ويوظف المصنع 2500 شخص، وأنتج ما يقرب من 150 ألف سيارة العام الماضي، تم تصدير 90% منها للاتحاد الأوروبي. ويعتمد المصنع على مكونات من الاتحاد الأوروبي لينتج طرازي «افينسيس» و«أوريس».

من جانبه، أوضح وزير التجارة البريطاني، غريغ كلارك، أن تحذير الشركة اليابانية يبرز الحاجة إلى اتفاق، وقال لـ«بي بي سي»: «ما نستنتجه ليس من شركة تويوتا فحسب، بل من مُصنعين آخرين، هو حاجتنا إلى أن نكون قادرين على مواصلة ما كان مجموعة ناجحة للغاية من سلاسل التوريد».

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية المستقبلية للمملكة، وطالبوا بإعداد اقتراح بديل في قمة تعقد منتصف أكتوبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا