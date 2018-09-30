«تويوتا» تحذر من توقف إنتاجها في بريطانيا دون اتفاق حول «بريكست»

سيارات تويوتا في معرض بستوكبورت في غرب بريطانيا (أرشيفية: فرانس برس)

حذّرت عملاق صناعة السيارات اليابانية «تويوتا» من أن عدم توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست» سيؤدي إلى توقف الإنتاج موقتًا في مصنعها في منطقة ديربي بوسط إنجلترا.

وقال مدير مصنع الشركة مارفن كوك، أمس السبت: «رأيي هو أنه إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس، فسوف يتوقف الإنتاج في مصنعنا»، وفق «فرانس برس».

ويوظف المصنع 2500 شخص، وأنتج ما يقرب من 150 ألف سيارة العام الماضي، تم تصدير 90% منها للاتحاد الأوروبي. ويعتمد المصنع على مكونات من الاتحاد الأوروبي لينتج طرازي «افينسيس» و«أوريس».

من جانبه، أوضح وزير التجارة البريطاني، غريغ كلارك، أن تحذير الشركة اليابانية يبرز الحاجة إلى اتفاق، وقال لـ«بي بي سي»: «ما نستنتجه ليس من شركة تويوتا فحسب، بل من مُصنعين آخرين، هو حاجتنا إلى أن نكون قادرين على مواصلة ما كان مجموعة ناجحة للغاية من سلاسل التوريد».

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية المستقبلية للمملكة، وطالبوا بإعداد اقتراح بديل في قمة تعقد منتصف أكتوبر المقبل.