الصين تواصل سياستها النقدية «الحذرة» في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 08:49 صباحا
أوراق نقدية صينية من فئة مئة يوان (فرانس برس)

أعلن المصرف المركزي الصيني أنه سيواصل سياسته النقدية «الحذرة والحيادية» وسيحافظ على مستوى وافر من السيولة، وذلك وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلن بنك الصين الشعبي (المركزي الصيني)، أمس السبت بعد اجتماع الفصل الثالث للجنة السياسة النقدية، أنه سيسعى إلى تحقيق نمو مقبول في مستوى القروض، كما سيواصل تعزيز الإصلاحات النقدية، وسط تحذيرات من تعاظم الدين العام الصيني، وفق «فرانس برس». 

ويسجل سعر صرف اليوان استقرارًا وكذلك الأمر بالنسبة لتوقعات السوق، مما يعزز قدرة ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم على التصدي للصدمات الخارجية.

وتخوص الصين نزاعًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة، التي فرضت، الإثنين، رسومًا جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار ردت عليها بكين برسوم طاولت سلعًا أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وأقر رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، الأسبوع الماضي، أن «بلاده تواجه صعوبات متزايدة في الحفاظ على نمو ثابت في مواجهة الرسوم الأميركية»، إلا أنه أبدى ثقته في قدرة بلاده على تخطي الصعاب.

وقال خبراء اقتصاديون إن الصين خفضت قيمة عملتها بشكل كبير مما ساعدها على التعامل مع موجة الرسوم الأميركية عبر تخفيض قيمة صادراتها.

لكن مسؤولين صينيين رفضوا الاتهامات الموجهة لبكين بالتلاعب في قيمة عملتها.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض حتى الآن رسومًا على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، بفرض رسوم إضافية على سلع بقيمة 267 مليار دولار، أي مجمل الصادرات الصينية.

وستعاني الصين في الرد على الرسوم الأميركية بمثلها بما أن السلع الأميركية التي استوردتها العام الماضي لم تتخط قيمتها 130 مليار دولار، وقد فرضت حتى الآن رسومًا على سلع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هرم من الأحذية المستعملة في باريس احتجاجًا على استهداف المدنيين بمناطق الحروب في...
دولى
الناظوري: الضرب بيد من حديد على من يحاول تعطيل العمل في مطار بنينا
ليبيا
«تعليم الوفاق» تنفي إلغاء التعليم الديني وتعلن تفاصيل اجتماع مصراتة
ليبيا
حكومة باكستان تتقشف ببيع 8 جواميس وأنصار نواز شريف يشعلون المزاد
منوعات
حالة انتحار جديدة في شحات
ليبيا
«الداخلية» ترد على تقرير «بي بي سي» بشأن المهاجرين غير الشرعيين
ليبيا
صعود الدولار وتراجع اليورو في السوق السوداء
ليبيا
سيالة أمام الجمعية العامة: على البعثة الأممية أن تتحول لدعم الأمن والسلام في ...
ليبيا
«أوبك» تخيب أمل ترامب في «التهدئة»
ليبيا
باستخدام تقنية معدات التحكم الذكية.. إتمام حفر بئر نفطي في حقل البوري
ليبيا
البرلمان يقفز على عقدة قانون الاستفتاء بـ «التوقيع»
ليبيا
«جريدة الوسط»: حرب العاصمة صناعة محلية أم لها خيوط خارجية؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج صديد اللوز منزليًا