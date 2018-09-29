مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

وزير البترول المصري طارق الملا (الإنترنت)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وقال الملا، في تصريحات إلى «رويترز»: «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج»، لكن دون ذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

وكان الوزير المصري كشف في وقت سابق من العام الجاري أن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018 حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة. وقال إن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل ظهر البحري العملاق الذي يحوي احتياطيات غاز تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا في شهر أغسطس، مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميًا في يوليو الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي.