«بيكر هيوز»: عدد حفارات النفط الأميركية يسجل أقل زيادة فصلية منذ 2017

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية النشطة للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل ركود أعمال الحفر الجديدة في الربع الثالث من العام، ومع تسجيل أقل زيادة فصلية في عدد الحفارات منذ عام 2017 بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الجمعة، ونقلت عنه «رويترز»، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية العاملة بواقع ثلاث في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر، ليصل العدد الإجمالي إلى 863.

وفي الربع الثالث من العام، فإن الزيادة في عدد الحفارات النفطية، والبالغة خمس حفارات، هي الأصغر، منذ قلصت شركات الحفر عدد الحفارات بواقع ثلاث في الربع الأخير من 2017. وأضافت الشركات 50 حفارًا في الربع الأول و61 حفارًا في الربع الثاني من 2018.

في الوقت ذاته، زاد عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة في سبتمبر وهي الزيادة نفسها المسجلة في أغسطس.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، مرتفع عن مستواه قبل عام، عندما بلغ 750 حفارًا، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج وسط توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.

واستقر عدد حفارات النفط في الغالب منذ يونيو، مع انهيار أسعار الخام في التعاملات الفورية في منطقة بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، بسبب نقص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل المزيد من الوقود إلى خارج المنطقة.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج بيرميان، وهو أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بأبطأ وتيرة في عامين إلى 3.5 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، وهو ما يقل على نحو طفيف عن إنتاج إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وإجمالًا، زاد إنتاج النفط الأميركي إلى مستوى قياسي عند حوالي 11 مليون برميل يوميًا في يوليو وفقا لبيانات اتحادية، لينافس إنتاج روسيا والسعودية وهما أكبر المنتجين في العالم.