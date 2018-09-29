مصدر لـ«رويترز»: صندوق النقد يصرف شريحة خامسة بقيمة 245 مليون دولار من قرض لتونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 10:17 صباحا

قال مصدر رسمي لوكالة «رويترز» إن صندوق النقد الدولي وافق، أمس الجمعة، على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، هي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه مع البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر القادم.

وأوضحت مصادر رسمية في وقت من هذا الشهر أن بيع السندات سيكون أوائل الشهر المقبل بعد موافقة صندوق النقد.

وتتوقع تونس أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.0 إلى 3.5% العام المقبل، ارتفاعًا من 2.9% متوقعة في 2018، مدفوعًا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي، حسب ما أفاد مسؤولون لـ«رويترز»، الشهر الماضي.

وتهدف الحكومة التونسية إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 4.9% في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.

ويعاني اقتصاد تونس أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، مع زيادات حادة في البطالة والتضخم، وتراجع أنشطة السياحة، التي يعتمد عليها الاقتصاد، بسبب هجمات إرهابية عدة ضربت مواقع سياحية تسببت في مقتل العشرات من الأجانب والتونسيين.

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