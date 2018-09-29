المكسيك: كندا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاق حول «نافتا» خلال 48 ساعة

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، ووزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو غواجاردو، وممثل التجارة الأميركية روبرت لايتيزر (فرانس برس)

قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو غواجاردو إن الولايات المتحدة وكندا قد تتوصلان إلى اتفاق لإصلاح اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا) خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وقال غواجاردو: «للمرة الأولى هناك جهد حقيقي من جانب الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق. في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، سنعرف ما إذا كنا نتجه نحو نص اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك»، بحسب «فرانس برس».

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير المكسيكي أمام مجلس الشيوخ بمناسبة تسليم نص الاتفاقية التجارية الثنائية التي تفاوضت المكسيك مع الولايات المتحدة بشأنها في أغسطس الماضي.

وكان الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال في وقت سابق إنه ليس هناك تاريخ محدّد لانضمام كندا إلى الاتفاقية التجاريّة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأعلنت واشنطن ومكسيكو، نهاية أغسطس، أنهما توصلتا إلى اتفاقية تجارية ثنائية. وأبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس بأنها تنوي توقيع الاتفاقية الجديدة بحلول 30 نوفمبر مع المكسيك، ويمكن أن تنضم كندا إليها.