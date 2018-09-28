الدين العام في فرنسا يقترب من 100% من إجمالي الناتج الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 03:49 مساء
مقر معهد الاحصاءات في فرنسا. (أرشيفية. أ ف ب)

قال معهد الإحصاءات الفرنسي، اليوم الجمعة، إن الدين العام في فرنسا اقترب من العتبة الرمزية إلى 100% من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد بلغ الدين العام مليارين و299.8 مليون يورو مع إدماج دين السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الإحصاء منذ 2016.

ومع طريقة الحساب هذه فإن الدين العام في فرنسا تجاوز إجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100.9% من الناتج الإجمالي قبل أن يتراجع في باقي العام.

وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لا تزال دول منطقة اليورو تبقى منهكة ومدينة.

وأشار فرنسوا إيسكال القاضي السابق في هيئة المحاسبة إلى الفارق مع ألمانيا التي يتراجع دينها بسرعة ويمكن أن يتراجع إلى ما دون عتبة الـ 60% التي حددتها معاهدة «ماستريخت» نهاية هذا العام.

وأضاف: «واقع أن الدين الألماني عند 60% ودين فرنسا عند 100% تقريبًا، مؤشر سيء جدًا للتناغم الفرنسي الألماني».

أما باتريك أرتو فاعتبر أن «رهان الدول الأوروبية التي لم تفعل ما فعلته ألمانيا، أي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي لن يراجع أبدًا نسب فوائده في منطقة خطيرة» ما ينذر بالتسبب في أزمة ميزانية في هذه الدول. 

وتملك إيطاليا دينًا بنسبة 131% من الناتج الإجمالي أعلى دين في المنطقة بعد اليونان.

وتراجع دين إسبانيا إلى 98.1% من ناتجها الإجمالي (أي 1164 مليار يورو) في نهاية يونيو بحسب معطيات نشرت اليوم الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأردن: وكالة «الأونروا» تحصلت على تمويل جديد بقيمة 118 مليون دولار
عربى
زعبية «سوبر هاتريك» يقود الاتحاد لسداسية في شباك المشعل التونسي
رياضة محلية
العدد 149: الهدوء يعود إلى العاصمة ودمج «الميليشيات» وزيادة إنتاج النفط
ليبيا
تقرير.. ليلة سقوط عمالقة إنجلترا وإسبانيا في «وحل» الهزيمة
رياضة عالمية
موغيريني: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أطلقا 30 ألف مهاجر من مراكز احتجاز في ...
ليبيا
غوتيريس: نعمل مع الجزائر لتسريع إخراج ليبيا من الوضع المتأزم
ليبيا
حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي
منوعات
«إعادة الاستقرار لبنغازي» تقر مشاريع لصالح البلدية بنحو 415 مليون دينار
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
سلامة: مجموعات مسلحة مؤيدة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي تقوم بانتهاكات ...
ليبيا
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حذاء ثمنه 17 مليون دولار يعرض للبيع في دبي