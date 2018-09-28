الذهب يتجه لأطول موجة خسائر شهرية في 20 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 سبتمبر 2018, 11:33 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أميركية دعمت نية البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

وبحسب وكالة «رويترز»، فلم يسجل الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولار للأوقية. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير1997. وانخفض الذهب نحو 1.6% خلال سبتمبر في سادس خسارة شهرية على التوالي.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1186.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار أمام نظرائه اليوم، حيث أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأميركي تسارع في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.7% إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلًا 809.60 دولار للأوقية.

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