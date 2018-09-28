النفط يرتفع وسط ضبابية بشأن تداعيات العقوبات على إيران

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لقياس الأثر المحتمل على الإمدادات من جراء العقوبات التي توشك الولايات المتحدة أن تفرضها على صادرات الخام الإيرانية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ديسمبر 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 81.53 دولار للبرميل.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر نوفمبر اليوم، وهو عند 81.73 دولار للبرميل. وارتفع العقد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 82.55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

ويتجه برنت للارتفاع 5.6% في سبتمبر على مسار تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتًا، أو ما يعادل 0.3%، إلى 72.32 دولار للبرميل. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب نسبتها 3.6% هذا الشهر في أكبر زيادة منذ يونيو.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى «شينجدا فيوتشرز»، تشن كاي: «السوق تركز في العناوين الرئيسية للتداول على العقوبات الإيرانية على مدى أسبوع كامل. لكن الآراء بشأن حجم قدرة أوبك وروسيا على تعويض الخسائر متباينة».

وتبدأ العقوبات على إيران ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وتطالب واشنطن مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.