«المركزي المصري» يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

البنك المركزي المصري. (أرشيفية).

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير، قائلا إن القرار مناسب «لتحقيق المعدلات المستهدفة» للتضخم.

وأبقى المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.

وأشار البنك المركزي في بيان صادر عنه مساء الخميس، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2 بالمئة في أغسطس من 11.4 بالمئة في مايو، لكن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 8.5 بالمئة في يوليو قبل أن يرتفع إلى 8.8 بالمئة في أغسطس.

وقال البنك: «علي الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات... وعلي الرغم من ذلك، كان اثر انتقال تلك التحديات إلي التضخم المحلي محدودا، نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية... والتي أدت الي تحسن مقومات الاقتصاد الكلي».

وأضاف قائلا: «أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة».