الذهب يرتفع مع تجاهل المستثمرين رفع الفائدة الأميركية

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تجاهل المستثمرين عمومًا رفع الفائدة الأميركية لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الدولار إثر تقارير عن خلاف داخل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفع السعر الفوري للذهب0.1% إلى 1195.61 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن لامس أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ 11 سبتمبر عند 1190.13 دولار.

وأغلقت أسعار الذهب الفورية داخل نطاق بين 1210 و1190 دولارًا للأوقية منذ 28 أغسطس.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% لتسجل 1199.90 دولار للأوقية.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا» في سنغافورة، ستيفن إينس: «حقيقة أن مجلس الاحتياطي لم يغالِ في التشديد النقدي أثارت بعض الأجواء الإيجابية حول عملات الأسواق الناشئة. ربما يؤدي ذلك إلى شراء حذر في الذهب».

وارتفع البلاديوم 0.9% في المعاملات الفورية إلى 1075.98 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثماينة أشهر.

وزادت الفضة 0.8% إلى 14.40 دولار للأوقية وتقدم البلاتين 0.9% إلى 828.30 دولار للأوقية.