الذهب يرتفع مع تجاهل المستثمرين رفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 12:46 مساء
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تجاهل المستثمرين عمومًا رفع الفائدة الأميركية لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الدولار إثر تقارير عن خلاف داخل الحكومة الإيطالية الجديدة.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفع السعر الفوري للذهب0.1% إلى 1195.61 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن لامس أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ 11 سبتمبر عند 1190.13 دولار.

وأغلقت أسعار الذهب الفورية داخل نطاق بين 1210 و1190 دولارًا للأوقية منذ 28 أغسطس.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% لتسجل 1199.90 دولار للأوقية.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا» في سنغافورة، ستيفن إينس: «حقيقة أن مجلس الاحتياطي لم يغالِ في التشديد النقدي أثارت بعض الأجواء الإيجابية حول عملات الأسواق الناشئة. ربما يؤدي ذلك إلى شراء حذر في الذهب».

وارتفع البلاديوم 0.9% في المعاملات الفورية إلى 1075.98 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثماينة أشهر.

وزادت الفضة 0.8% إلى 14.40 دولار للأوقية وتقدم البلاتين 0.9% إلى 828.30 دولار للأوقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - غسان سلامة والحالة الليبية
كاريكاتير
بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»
رياضة عالمية
بعد أسبوع من رسم 183%: الدينار يحقق مكاسب كبيرة أمام العملات الأجنبية
ليبيا
سلامة: عندما تنزلق السياسة لمجرد «تناتش كراسي» تصيبني بملل شديد
ليبيا
كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
وزير خارجية إيطاليا: هذا هو الهدف من انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
إدماج «الميليشيات» في قطاع الشرطة ... هل يحل الأزمة في ليبيا؟
ليبيا
كيف تأثرت أسعار العملات بالسوق السوداء بعد أيام من فرض رسم الـ183%؟
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على تأثير المطبات الصناعية على سيارتك