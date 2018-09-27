أسعار النفط ترتفع قبل تطبيق عقوبات اقتصادية أميركية على إيران

منشأة نفطية إيرانية. (فرانس برس)

زادت أسعار النفط 1%، اليوم الخميس، وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أميركية مرتقبة على إيران المصدرة للنفط من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر.

وذكرت وكالة «رويترز» أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق سجلت 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتًا أو 1.1% عن آخر تسوية، وبما يقل قليلًا عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتًا أو 1.3% عن آخر تسوية.

وقال تجار إن أسواق النفط تشهد انخفاضًا في المعروض قبل العقوبات الأميركية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر.

وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية ذروتها في 2018 حين سجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا بما يعادل 3% من حجم الاستهلاك العالمي.

وأظهرت بيانات شحن على منصة «تومسون رويترز» أن الصادرات الإيرانية في سبتمبر انخفضت إلى نحو مليوني برميل يوميًا مع رضوخ المشترين في أنحاء العالم للضغوط الأميركية وتخفيضهم للواردات.

ولا تملك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتعويض النقص المتوقع في صادرات إيران، ثالث أكبر منتج داخل «أوبك».