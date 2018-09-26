الريال الإيراني يبلغ مستوى قياسيًا منخفضًا عند 170 ألفًا للدولار

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن الريال الإيراني سجل مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية، اليوم الأربعاء، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز».