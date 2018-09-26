معهد التمويل الدولي: صادرات إيران النفطية تتراجع وتوقعات بانكماش الاقتصاد

قال معهد التمويل الدولي إن صادرات إيران النفطية تتراجع، مع توقعات بانكماش الاقتصاد 3% هذا العام و 4% العام المقبل، وذلك قبيل الجولة الثانية من العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر المقبل.

وقال المعهد إن صادرات النفط الخام والمكثفات انخفضت بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا من أبريل إلى سبتمبر 2018، إذ بلغت صادرات النفط والمكثفات 2.8 مليون برميل يوميًا في أبريل، وتقدر الآن بنحو مليوني برميل في سبتمبر.

وذكر المعهد في مذكرة، حسب ما نقلت قناة «سي إن بي سي»، أن صادرات النفط تهبط على الرغم من أن إيران تبيع خامات رئيسة بخصم كبير وتستخدم ناقلاتها في شحن المنتجات للصين والهند دون تكاليف إضافية.

وقال المعهد إن شركات الشحن الإيرانية تقدم شروطًا سخية للسداد، وفي بعض الحالات تقبل الدفع باليورو واليوان الصيني بدلًا عن الدولار الأميركي.

واتفقت الأطراف الباقية في اتفاق إيران النووي المبرم العام 2015، على العمل من أجل استمرار التجارة مع طهران، رغم الشكوك في إمكانية تحقيق هذا نظرًا لأن العقوبات الأميركية ستخنق مبيعات النفط الإيرانية.

واجتمع ممثلون لبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، وأكدوا في بيان عزمهم على تطوير آليات سداد من أجل استمرار التجارة مع إيران، رغم تشكك كثير من الدبلوماسيين في إمكانية تحقيق هذا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء إن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية خاصة بهدف التحايل على العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية «غير بناءة بالمرة».

وأوضح عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين أن فكرة هذه الآلية هي تأسيس نظام مقايضة يشبه ذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة لتبادل النفط الإيراني مقابل سلع أوروبية دون استخدام أموال.

لكن معهد التمويل الدولي توقع أن يفشل هذا النظام في إقناع الشركات الأوروبية الكبرى بتنفيذ أنشطة تجارية مع إيران خوفًا من العقوبات الأميركية.

وعلق المعهد قائلًا: «قد تظل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015 شريطة أن يفعل الاتحاد الأوروبي والآخرون الأمر نفسه، بيد أن الفشل في إعادة التفاوض على الاتفاق مع الولايات المتحدة سيتسبب على الأرجح في إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الإيراني».