إيران: ينبغي على ترامب وقف تدخله في المنطقة إذا أراد منع صعود النفط

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه. (رويترز)

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد وقف الصعود في أسعار الخام فعليه أن يكف عن التدخل في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال زنغنه، في تصريحات نقلتها وكالة «الطلبة» الإيرانية: «يحاول ترامب تقليص صادرات إيران النفطية بشدة وأيضًا منع سعر النفط من الصعود، لكن هذين الأمرين لا يمكن أن يحدثا معًا».

وأضاف: «إذا كان يريد ألا يرتفع سعر النفط وألا يتزعزع استقرار السوق، فعليه أن يكف عن التدخل غير المبرر والتخريبي في الشرق الأوسط، وألا يصبح عقبة في وجه إنتاج النفط الإيراني وتصديره».

كان ترامب جدد الأسبوع الماضي مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) بالعمل على كبح ارتفاع أسعار النفط.

وبلغت أسعار النفط ذروتها في أربع سنوات مدفوعة بالعقوبات الأميركية الوشيكة على صادرات إيران من الخام، وتردد منظمة «أوبك» وروسيا على ما يبدو في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات العالمية.