إيران: ينبغي على ترامب وقف تدخله في المنطقة إذا أراد منع صعود النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 11:36 صباحا
وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه. (رويترز)

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد وقف الصعود في أسعار الخام فعليه أن يكف عن التدخل في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال زنغنه، في تصريحات نقلتها وكالة «الطلبة» الإيرانية: «يحاول ترامب تقليص صادرات إيران النفطية بشدة وأيضًا منع سعر النفط من الصعود، لكن هذين الأمرين لا يمكن أن يحدثا معًا».

وأضاف: «إذا كان يريد ألا يرتفع سعر النفط وألا يتزعزع استقرار السوق، فعليه أن يكف عن التدخل غير المبرر والتخريبي في الشرق الأوسط، وألا يصبح عقبة في وجه إنتاج النفط الإيراني وتصديره».

كان ترامب جدد الأسبوع الماضي مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة النفط (أوبك) بالعمل على كبح ارتفاع أسعار النفط.

وبلغت أسعار النفط  ذروتها في أربع سنوات مدفوعة بالعقوبات الأميركية الوشيكة على صادرات إيران من الخام، وتردد منظمة «أوبك» وروسيا على ما يبدو في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
بالفيديو.. مدرب الوداد: «سامحوني.. مكنتش نعرف الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«أمن طرابلس» تبدأ إزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
الأمن المركزي أبو سليم يؤكد سيطرته على طريق المطار بطرابلس
ليبيا
السراج: المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لـ«النواب».. وسنلجأ لبدائل لإجراء ...
ليبيا
توقيع اتفاق بين تاجوراء وسوق الجمعة لجبر الضرر وإطلاق المحتجزين
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه
ليبيا
داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟