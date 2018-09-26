استقرار أسعار الذهب قبيل قرار الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:45 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، حيث من المتوقع أن يرفع صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1200.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تحرك في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات خلال الجلسة واختبر مستوى المقاومة المهم عند 1200 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1204.70 دولار للأوقية.

وقال الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، جون شارما: «ينتظر الناس لاستقاء الاتجاه من مجلس الاحتياطي... أعتقد أن المجلس لن يحيد عن المسار. لكن قد يذكرون أن الحرب التجارية (بين الصين والولايات المتحدة) ربما تؤثر على النمو».

ويختتم مجلس الاحتياطي اجتماعه اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ أواخر 2015. ويتوقع المستثمرون زيادة أخرى قبل نهاية السنة لكن توقعات 2019 أقل وضوحًا.

ونزل البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1058.24 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر يناير عند 1068.50 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت الفضة 0.5% لتسجل 14.48 دولار مقتربة أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع 14.56 دولار الذي بلغته أمس الثلاثاء.

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