واشنطن وطوكيو وبروكسل تشكل جبهة ضد الممارسات التجارية غير المنصفة

الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي تشكيل جبهة موحدة ضد الممارسات التجارية غير المنصفة، وذلك في بيان مشترك يستهدف الصين بشكل خاص، كما نقلت «فرانس برس».

وفي بيان مشترك، عبَّر الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، ووزير الاقتصاد الياباني هيروشيغه سيغو والمفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم عن قلقهم، وجددوا التأكيد على هدفهم المشترك القائم على التصدي لممارسات الدول التي تؤدي إلى فائض ضخم في الأسواق، وتنشئ ظروف تبادل غير منصفة لعمالها وشركاتها، وتستخدم التقنيات المبتكرة وتقوّض السير الطبيعي للتجارة الدولية.

وشدد البيان الثلاثي على أن «أي دولة لا يمكنها أن تفرض نقل تكنولوجيا الشركات الأجنبية إلى شركاتها لقاء السماح لها بالدخول إلى أسواقها، لأن ذلك يعتبر ممارسات شائنة».

كما نددت اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بـ«التدخل وسرقة الأسرار التجارية والمعلومات الحساسة المستخدمة لغايات تجارية»، مشيرين إلى إجراءات يمكن اتخاذها «في مستقبل قريب»، لكن دون عرض التفاصيل.

وأكد الوزراء «التزامهم مواصلة العمل معًا حتى تظل منظمة التجارة العالمية فعّالة مع التشديد على ضرورة إصلاحها»، كما عبروا عن الرغبة في مشاركة «شركاء تجاريين أساسيين في المفاوضات المستقبلية».

وأكدوا تعاونهم في إطار المنتديات الدولية، على غرار مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

واجتمع الوزراء، أمس الثلاثاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشاروا في بيانهم تحديدًا إلى الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر إلى الصين.

وتفاقمت حدة التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن فرضت الأخيرة رسومًا جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية، وذلك بهدف التصدي لهذه الممارسات، فيما ردت بكين بفرض رسومًا على ما قيمته 6 مليارات من البضائع الأميركية.