برنت قُرب أعلى مستوى في 4 أعوام والخام الأميركي يتراجع

اقترب خام برنت من أعلى مستوى في نحو أربعة أعوام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي، حيث تحاول واشنطن طمأنة المستهلكين بشأن كفاية المعروض في السوق قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران المنتجة النفط.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة عشرة سنتات أو 0.1% إلى 81.87 دولار للبرميل، بعدما صعد نحو 1% في الجلسة السابقة. ووصل برنت، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 إلى 82.55 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأميركي أربعة سنتات إلى 72.24 دولار للبرميل بعدما زادت 0.3%، الثلاثاء، ليسجل عند الإغلاق أعلى مستوى منذ 11 يوليو، وفق «رويترز».

وتبدأ العقوبات الأميركية لوقف صادرات النفط من إيران، ثالث أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من الرابع من نوفمبر. وتعد الخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عاملاً رئيسيًا في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.

ويتجه برنت صوب تحقيق خامس زيادة فصلية له على التوالي، وهي أطول فترة صعود منذ 2007، عندما سجل ارتفاعًا قياسيًا لستة أرباع متتالية ووصل إلى 147.50 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأميركية قفزت على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 21 سبتمبر إلى 400 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 1.3 مليون برميل.