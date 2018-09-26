ماكرون لترامب: بيع النفط الإيراني يفيد الأسعار العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 09:11 صباحا
إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي في الأمم المتحدة، 25 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترامب على السماح لإيران بمواصلة صادراتها النفطية، إذا أراد أن تنخفض أسعار النفط.

وقال، أمس الثلاثاء: «سيكون جيدًا بالنسبة لسعر النفط أن تتمكن إيران من بيعه. إنه أمر جيد للسلام ولأسعار النفط العالمية»، في الوقت الذي تدخل فيه العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر، وفق «فرانس برس».

وقال ماكرون إنه «من خلال إدانة الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، يحاول ترامب دفع طهران مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات حول مجموعة من المواضيع، من الصواريخ إلى النفوذ الإقليمي لهذا البلد».

وأضاف أنها «استراتيجية وضعتها الولايات المتحدة، وتقضي في الأساس بالحد من الإمكانات المالية للنظام من أجل الدفع لإحداث تغيير في الاستراتيجية والعودة إلى طاولة المفاوضات».

وتحدث الرئيس الفرنسي عن الآليات التي يحاول الأوروبيون وضعها للالتفاف على العقوبات الأميركية، وأقر بأنها لن تكون كافية لكبح تأثيرات العقوبات الأميركية، وقال: «هذه الآليات البديلة لن تعوض عن جميع القرارات الأميركية فيما يتعلق بالشركات».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حض الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على وقف ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق على الدفاع عن أنفسهم، متهمًا إياهم بـ«ممارسة الغش ضد بقية العالم».

وقال، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد من ذلك لفرض أسعار نفط مرتفعة، هذا أمر غير جيد، نريدها أن تتوقف عن رفع الأسعار والبدء في خفضها. كما يتعين عليها المساهمة بشكل كبير من الآن فصاعدًا في جهود الدفاع».

ويريد الأوروبيون إدخال نظام المقايضة للحفاظ على تجارتهم مع إيران، فيما أعاد ترامب سلسلة من العقوبات الصارمة التي تستهدف الشركات أو الدول الأجنبية التي ما زالت تتعامل مع طهران.

وبموجب التهديد، قرر العديد من المجموعات الكبيرة مثل «توتال» «دايملر »، التي لديها نشاط واسع جدًا في الولايات المتحدة، وغيرهما الانسحاب من إيران خوفًا من العقوبات الأميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عملية نهب أموال ليبيا
كاريكاتير
بالفيديو.. مدرب الوداد: «سامحوني.. مكنتش نعرف الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
«أمن طرابلس» تبدأ إزالة آثار اشتباكات العاصمة وفتح الطرقات العامة
ليبيا
الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار في السوق الموازية
ليبيا
الأمن المركزي أبو سليم يؤكد سيطرته على طريق المطار بطرابلس
ليبيا
السراج: المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لـ«النواب».. وسنلجأ لبدائل لإجراء ...
ليبيا
توقيع اتفاق بين تاجوراء وسوق الجمعة لجبر الضرر وإطلاق المحتجزين
ليبيا
فرنسا تطالب بعقوبات ضد جماعات مسلحة متورطة في تصاعد العنف بطرابلس
ليبيا
حفتر: الوضع في طرابلس لن يظل على ما هو عليه
ليبيا
داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسوأ وضعية للنوم؟