استقالة مفاجئة لحاكم المصرف المركزي بالأرجنتين واتفاق وشيك مع صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 08:38 صباحا
حاكم المصرف المركزي الأرجنتيني السابق لويس كابوتو (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت الأرجنتين تعيين حاكم جديد لمصرفها المركزي، بعد استقالة رئيسه بشكل مفاجئ، في إشارة موجهة على الأرجح لصندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه من أجل دعم خطة للمساعدة للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأعلن حاكم المصرف المركزي، لويس كابوتو، استقالته بشكل مفاجئ بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه  معللًا ذلك بـ«أسباب شخصية»، وفق «فرانس برس».

والحاكم الجديد غويدو ساندليريس، كان يشغل حتى الآن منصب نائب وزير للاقتصاد مقرب من وزير الاقتصاد نيكولاس دوخوفني، الذي قاد المفاوضات التقنية التي أفضت إلى حصول البلاد على قرض بـ50 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من نيويورك: «لقد عقدت لقاء جيدًا جدًا مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري»، مضيفة: «نحن قريبون من خط النهاية»، في إشارة إلى مراجعة الاتفاق المبرم في يونيو بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.

من جهته، صرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني قائلًا: «إذا سارت الأمور كما هو متوقع سنعلن الاتفاق الأربعاء».

وعلق الخبير الاقتصادي الأرجنتيني، فاوستو سبوتورنو قائلًا: «كانت هناك إشاعة بالاستقالة منذ الجمعة، وذلك على خلفية توتر بين صندوق النقد والمصرف المركزي، كما أن كابوتو لم يكن يتولى المنصب بشكل نهائي. الأولوية بالنسبة إلى الحكومة هي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وكان صندوق النقد منح الأرجنتين قرضًا بـ50 مليار دولار لوقف أزمة تدهور البيزو الذي فقد نصف قيمته إزاء الدولار منذ مطلع العام وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الوطني.

وشهدت البلاد إضرابًا عامًا، أمس الثلاثاء، حيث توقفت وسائل النقل المشترك وأغلقت إدارات وكانت الحركة هادئة في الشوارع.

وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أعلن في مطلع الشهر الجاري إجراءات تقشف جديدة، تتضمن خفض عدد الوزارات وفرض ضرائب قاسية على الصادرات لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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