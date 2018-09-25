النفط يبلغ ذروته في 4 سنوات بعد تمسك «أوبك» وشركائها بكبح المعروض

حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

بلغت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى في أربع سنوات، بفضل عقوبات أميركية وشيكة على صادرات إيران من الخام وتردد منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) وروسيا على ما يبدو في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات العالمية.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا إلى 81.81 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في الجلسة عند 82.20 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2014.

ويتجه سعر النفط صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 30 سنتًا إلى 72.38 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو.

تستهدف الولايات المتحدة من الرابع من نوفمبر صادرات النفط الإيرانية بعقوبات وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران.

وقال مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، هاري شلينجوريان، متحدثًا أمام منتدي النفط العالمي الذي تنظمه «رويترز» اليوم، «ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرًا لتردد دول أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة».

وذكر الأمين العام لـ«أوبك»، محمد باركيندو، فق وقت سابق اليوم أن من المهم للمنظمة وشركائها، بما فيها روسيا، التعاون لضمان عدم «انزلاقها من أزمة إلى أخرى».

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموًا قويًا للطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.5 مليون برميل يوميًا في 2019، وقالت في أحدث تقرير لها إن السوق تشهد شحًا في الإمدادات.