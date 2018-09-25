«أوبك» تتوقع نموًا بـ 33% في الطلب العالمي على الطاقة حتى 2040

محمد باركيندو أمين عام منظمة «أوبك». (أرشيفية. رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة البترول، محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة 33% حتى العام 2040.

وأضاف باركيندو، بحسب وكالة «رويترز»، أن النفط سيظل يضطلع بدور مهيمن في مزيج الطاقة في المستقبل المنظور.

جاءت تصريحات الأمين العام لمنظمة «أوبك» خلال مناسبة تنظمها شركة النفط والغاز الإسبانية ثيبسا.

كانت منظمة «أوبك» خفضت أمس الإثنين توقعاتها للطلب على نفط المنظمة رغم تنامي الإقبال على الطاقة بدعم من النمو الاقتصادي العالمي.

وأرجعت «أوبك»، في تقرير آفاق النفط العالمية، انخفاض الطلب على خام المنظمة إلى قوة المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، ولا سيما النفط المحكم الأميركي.