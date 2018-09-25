استقرار أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين خطوة الاحتياطي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 10:24 صباحا
سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الحرب التجارية الأميركية - الصينية.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد بلغ السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1203.70 دولار للأوقية.

وقال مدير تداولات آسيا والمحيط الهادئ في «أواندا» بسنغافورة، ستيفن إينس: «الذهب متسمر عند مستويات الألف ومئتي دولار مع إغلاق بعض المراكز المدينة تحسبًا لقيام مجلس الاحتياطي بأمر غير متوقع كأن يعطي انطباعًا ما بتوقف في دورة رفع الفائدة العام 2019».

وينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسة ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.

وزادت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1061.80 دولار.

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