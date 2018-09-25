أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. والذهب الأسود يصل إلى 72 دولارًا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 09:01 صباحا
منشأة نفطية في جزيرة خارك. (فرانس برس)

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الثلاثاء مدفوعة بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها الامتناع عن زيادة إنتاج الخام، رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم نوفمبر 18 سنتًا إلى 72.26 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، بحسب «فرانس برس».

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر فقد كسب 23 سنتًا وبلغ سعره 81.43 دولار، أعلى مستوى يسجله منذ نوفمبر 2014.

وقررت الدول المنتجة النفط في اجتماع عقدته نهاية الأسبوع في الجزائر إبقاء الإنتاج على حاله.

وتتوقع الأسواق أيضًا دخول العقوبات الأميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ مما سيؤدي إلى تراجع الصادرات الإيرانية في الأشهر المقبلة وتقليض عرض الخام في الأسواق.

وقال ستيفن إينس المحلل في مجموعة «واندا» المالية إن «النفط يواصل تحقيق مكاسب مدهشة، تساعده الأنباء عن قرار أوبك الامتناع عن زيادة الإنتاج فورًا».

وأضاف: «نشهد  تزايد آمال المستثمرين الذين يتوقعون أن تؤدي العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية العرض العالمي بشكل كبير».

وتابع: «من الممكن أن نشهد تحسنًا في الأسابيع المقبلة».

وكان برميل برنت أغلق الإثنين على 81.20 دولار بعد ارتفاع قدره 2.40 دولار، أما برميل النفط الخفيف فقد أغلق على 72.08 دولار بزيادة 1.30 دولار.

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