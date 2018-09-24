«فولفو» توقف تجميع شاحنات في إيران بسبب العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 02:06 مساء
شعار فولفو على إحدى سياراتها. (أرشيفية. رويترز)

أعلنت شركة «إيه بي فولفو» السويدية للسيارات، اليوم الإثنين، وقف تجميع شاحنات في إيران لأن العقوبات الأميركية تحول دون حصولها على مستحقاتها.

وقال الناطق باسم الشركة، فريدريك إيفارسون، في تصريح إلى وكالة «رويترز» إن المجموعة ربما لن تتمكن من الحصول على مستحقاتها مقابل أي أجزاء تقوم بشحنها وبالتالي قررت وقف نشاطها في إيران في لطمة أخرى لصناعات السيارات الإيرانية التي تمكنت على عكس قطاعي الطاقة والمصارف من توقيع اتفاقات مع كبرى الشركات الأوروبية.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من أغسطس فرض عقوبات على إيران بعد قراره الانسحاب مع الاتفاق النووي المبرم معها. وأجبرت العقوبات شركاتٍ في ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى على إعادة النظر في الاستثمار بإيران.

وأضاف الناطق أن «مع كل هذه العقوبات والإجراءات الأميركية... لا يعمل النظام المصرفي في إيران. لا نستطيع الحصول على مستحقاتنا».

وقبل إعادة فرض العقوبات عبرت «فولفو» عن طموحها في أن تصبح إيران مركز صادراتها الرئيس في منطقة الخليج وأسواق شمال أفريقيا.

وطبق الاتحاد الأوروبي قانونًا لحماية شركاته لكن العقوبات حالت دون تعامل البنوك مع الشركات الإيرانية، إذ يمكن لواشنطن أن تمنع أي بنك يقدم تسهيلات لهذه الشركات من التعامل من خلال النظام المالي الأميركي.

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