الذهب يستقر متأثرًا بصعود الدولار

سبائك ذهب. (أرشيفية. رويترز)

استقر سعر الذهب، اليوم الإثنين، مع صعود الدولار عقب أنباء عن إلغاء الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستقاء الاتجاه فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة.

وركز المستثمرون على التوترات التجارية بي الولايات المتحدة والصين بعد أن ألغت بكين محادثات تجارية متوسطة المستوى مع الولايات المتحدة وزيارة مقترحة إلى واشنطن لنائب رئيس الوزراء ليو خه كانت مقررة هذا الأسبوع، وفق وكالة «رويترز».

وزاد الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1198.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن فقد ما يصل إلى 1.3% يوم الجمعة.

وفي العقود الأميركية الآجلة لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1201.6 دولار للأوقية. والتعاملات ضعيفة في آسيا اليوم نظرًا لإغلاق أسواق اليابان والصين.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 14.27 دولار للأوقية.

وفقد البلاتين 0.4% ليسجل 822.98 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 838.40 دولار للأوقية يوم الجمعة. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1048.30 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى سعر في خمسة أشهر عند 1056.72 دولار في الجلسة السابقة.