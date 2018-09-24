إيران تدعو «أوبك» إلى عدم الخضوع لتهديدات ترامب

وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة (أرشيفية: فرانس برس)

أعرب وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنة، عن أمله ألا يخضع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتهديدات الرئيس دونالد ترامب، وألا يمتثلوا لأوامره.

وقال زنقنة، أمس الأحد كما نقلت وكالة «شانا»: «آمل ألا تتأثر نتيجة هذا الاجتماع بتهديدات الرئيس ترامب»، وذلك بعد أن كتب الرئيس الأميركي على «تويتر»، الخميس»، أن «دول الشرق الأوسط لن تكون في مأمن لوقت طويل دون حماية الولايات المتحدة، على أوبك أن تخفض أسعارها الآن».

وقال زنقنة إن «ادعاء الولايات المتحدة حماية أمن وبقاء الدول المنتجة النفط هو أسوأ إهانة وجهت إلى حلفاء أميركا في المنطقة»، مضيفًا أن «أوبك منظمة مستقلة وستبقى كذلك»، وفق «فرانس برس».

واعتبر الوزير الإيراني أن أمر ترامب يهدف إلى «تعويض خفض الإنتاج الإيراني». وجاء ذلك بينما التقى ممثلون لـ«أوبك» وشركائها، أمس الأحد، في الجزائر للنظر في إمكان تعديل اتفاق الحد من الإنتاج، العائد إلى العام 2017.

وكانت السعودية وروسيا دعتا في يونيو إلى تعديل الاتفاق للسماح لهما بزيادة إنتاجهما، وتاليًا تعويض الخسائر التي ستنجم عن العقوبات الأميركية على طهران.

وتتعرض طهران لعقوبات إثر قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015.