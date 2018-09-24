الرسوم الأميركية الجديدة على الصين تدخل حيز التنفيذ اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 08:49 صباحا
رصيف داندوك في مرفأ بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية (فرانس برس)

تدخل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات البضائع الصينية، اليوم الإثنين، رسميًا حيز التنفيذ، مما يزيد المخاطر على النمو العالمي.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وقد ترد بكين بدورها بفرض رسوم  بنسبة 5 أو 10% على واردات أميركية سنوية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، وفق «فرانس برس».

ويطالب ترامب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهمًا الصين بـ«سرقة» الملكية الفكرية.

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لشبكة «فوكس نيوز» إن «الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات».

وتابع: «سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة، قوة عالمية، الشفافية، ودولة القانون. لا يمكن سرقة الملكية الفكرية».
 

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