إردوغان ينفي تأجيل افتتاح مطار اسطنبول الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 03:55 مساء
مطار اسطنبول الجديد (ا ف ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن افتتاح مطار اسطنبول الدولي الجديد، المقرر رسميًا في 29 أكتوبر، لن يؤجل على الرغم من إضراب نفذه العمال أخيرًا.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول، إن «موعد الافتتاح محدد في 29 أكتوبر، التجارب قد أجريت (...) ومبنى المطار جاهز، والمدرجات جميلة جدًا فعلاً»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأدلى إردوغان بهذه التصريحات فيما تتزايد التكهنات بعدما قام مئات العمال بإضراب الأسبوع الماضي في ورشة هذا المطار، الثالث في اسطنبول.

وذكرت مواقع إخبارية في الأيام الأخيرة أن افتتاح المطار الجديد الذي لم يكشف عن اسمه بعد، يمكن أن يتم تأجيله إلى 31 ديسمبر.

وشدد إردوغان، الذي تفقد الورشة السبت، على أن «لا شيء من هذا صحيح». وفي المقابل، قال للمرة الأولى إن مطار أتاتورك الدولي الذي يفترض أن يحل محله المطار الجديد وتم تحويله إلى حديقة عامة، لن يغلق أبوابه على الفور.

وأكد إردوغان أن «مطار أتاتورك لن يوقف أنشطته على الفور، ثمة فترة انتقالية». ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل، وفق ما أوردت الوكالة الفرنسية.

وسيكون المطار الجديد الواقع على الضفة الأوروبية لاسطنبول، قرب البحر الأسود، «أكبر مطار في العالم»، كما تقول أنقرة.

وخلافًا لمطار أتاتورك، سيبقى المطار الآخر في اسطنبول، صبيحة كوكجن، مفتوحًا.

وفي مرحلة أولى، سيكون المطار الجديد قادرًا على استيعاب 90 مليون مسافر سنويًا، حتى تبلغ 150 مليونًا في 2023، كما تقول الحكومة.

لكن بناءه الذي يستمر بخطى متسارعة، قد تأثر بالانتقادات التي وجهت إلى ظروف عمل أكثر من 30 ألف عامل.

وقد أُوقف مئات منهم، وزج بـ 24 إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما تظاهروا للمطالبة بتحسين هذه الظروف.

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