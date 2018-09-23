وزير الطاقة السعودي: لا أؤثر على أسعار النفط

وزير النفط السعودي خالد الفالح (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه «لا يؤثر على أسعار النفط»، وذلك بعد يومين فقط من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنظمة «أوبك» إلى دفع أسعار الوقود للانخفاض، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقال الفالح، لصحفيين في الجزائر قبل اجتماع مشترك بين وزراء دول أوبك وحلفائها المستقلين مثل روسيا لبحث الوضع في أسواق الخام: «لا أؤثر على أسعار النفط».

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارًا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب لدعوة منظمة البلدان المصدرة البترول من جديدة إلى خفض الأسعار.

وقال ترامب على «تويتر»: «نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة السوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!».