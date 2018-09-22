لوبيز أوبرادور: المكسيك ستسعى لإبرام اتفاق مع كندا إذا أخفقت محادثات «نافتا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 01:10 مساء
الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل (رويترز)

قال الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن الحكومة المقبلة في البلاد ستسعى إلى إبرام اتفاق ثنائي مع كندا إذا أخفقت المحادثات الرامية إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وبعد محادثات استمرت أكثر من عام لتحديث هذه الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق جانبي أواخر أغسطس.

وبعد ذلك بأيام بدأت كندا التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق بشأن اتفاقية التجارة المبرمة قبل 24 عامًا. ولكن المحادثات واجهت مأزقًا بسبب التهديدات الأميركية بفرض تعريفات جمركية على صادرات كندا من السيارات.

وقال اليساري المحنك لوبيز أوبرادور الذي يتولى منصبه في ديسمبر: «نود أن تتوصل حكومتا الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق حتى يمكن أن تكون الاتفاقية ثلاثية مثلما تم التوقيع عليها في الأصل».

وأضاف: «لكن في حالة عدم توصل حكومتي الولايات المتحدة وكندا لاتفاق.. سيتعين علينا الاحتفاظ بالاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة والسعي لإبرام اتفاق مماثل مع كندا».

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