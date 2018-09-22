الصين تلغي محادثات تجارية مع أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 08:58 صباحا
نائب رئيس الوزراء الصيني خلال مؤتمر في شانغهاي (ا ف ب)

قالت جريدة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر إن الصين ألغت المحادثات التجارية المقبلة مع الولايات المتحدة ولن ترسل ليو خه نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وأضافت الجريدة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز»، أنه كان من المقرر أن يسافر وفد متوسط المستوى إلى واشنطن قبل زيارة ليو، ولكن هذه الزيارة ألغيت الآن.

وكانت الصين أضافت الأسبوع الماضي منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار لقائمتها للتعريفات على الواردات ردًا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار. ومن المقرر أن يبدأ سريانها في 24 سبتمبر.

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