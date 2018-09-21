أكبر مكاسب يومية بأسعار النحاس منذ خمس سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 09:46 مساء
أسعار النحاس تسجل أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مايو 2013

سجلت أسعار النحاس أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مايو 2013 مع تقدير المستثمرين أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يلحق ضررًا بالنمو الاقتصادي أقل مما يخشونه.

وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن‭ ‬يوم الجمعة مرتفعة 4.6 بالمئة عند 6363 دولارا للطن بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ يوليو، وينهي المعدن الأحمر الأسبوع على مكاسب قدرها 6.5%.

وكانت المخاوف من أن الحواجز التجارية قد تكبح الطلب على السلع الأولية قد دفعت أسعار المعادن الصناعية إلى هبوط حاد. وهوى النحاس من مستوى مرتفع بلغ 7348 دولارًا في يونيو إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 5773 دولارًا الشهر الماضي.

مدعومًا بتراجع الدولار.. النحاس يحقق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو

لكن هذه المخاوف انحسرت بعد الإعلان هذا الأسبوع عن رسوم جمركية بمعدلات أدنى، مما كان متوقعًا وإعلان الصين ،أكبر مستهلك للمعادن في العالم، عن خطوات لتعزيز اقتصادها.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، قفزت عقود النيكل 5% إلى 13250 دولارًا للطن، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، وعند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

انخفاض النحاس والنيكل والزنك والرصاص والقصدير

أغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 2.4% إلى 2091 دولارًا للطن، بينما زادت عقود الزنك 1.7% لتنهي الجلسة عند 2496 دولارًا للطن.

وصعدت عقود الرصاص 1.7% إلى 2039 دولارًا للطن، بينما زادت عقود القصدير 0.2% لتغلق عند 19000 دولار للطن.

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