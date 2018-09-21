الأسهم الأوروبية تحقق أفضل سلسلة مكاسب في عقدين

أطول سلسلة مكاسب الأسهم الأوروبية منذ عام 1997

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، الجمعة، بدعم من انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية، حيث قادت الصعود، القطاعات السريعة التأثر بالتجارة مثل التعدين والسيارات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعًا 0.4% ، فيما أغلق المؤشر يورو ستوكس 50 على صعود نسبته 0.8%، حين حقق المؤشران مكاسب لعشر جلسات متتالية، وفقًا لوكالة «رويترز».

أطول سلسلة مكاسب الأسهم الأوروبية منذ عام 1997

والمرة السابقة التي حقق فيها المؤشر ستوكس 600 مثل هذا الأداء القوي كانت في سبتمبر من العام الماضي، لكن بالنسبة للمؤشر يورو ستوكس 50، فإن هذه هي أطول سلسلة مكاسب منذ عام 1997.

وتجاهلت الأسواق تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وركزت على حقيقة أن الرسوم التي أُعلن عنها هذا الأسبوع جاءت أقل مما كان متوقعًا وآمال بالتوصل إلى حل.

النزاع التجاري بين أمريكا والصين قد يسبب قدرًا أقل من الضرر

وزاد مؤشر قطاع التعدين 1.3%؛ ليتصدر القطاعات الرابحة يوم‭ ‬الجمعة، بعد أن صعدت أسعار النحاس في الوقت الذي يقدر فيه المستثمرون أن النزاع التجاري بين أمريكا والصين قد يسبب قدرًا أقل من الضرر بالمقارنة مع ما كانوا يخشونه.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 1.9% خلال الجلسة قبل أن يستسلم لبعض المبيعات لجني الأرباح ويغلق مرتفعًا 0.3%.

ومن بين أبرز الأسهم الرابحة في جلسة يوم الجمعة، قفز سهم مترو الألمانية لتجارة التجزئة 2.3% مع قيام المستثمر التشيكي «دانييل كريتنسكي»، بشراء المزيد من الأسهم في الشركة.

وبين أبرز الأسهم الخاسرة، هوى سهم نيرستار البلجيكية بأكثر من 30% بعد أن أصدرت تحذيرًا بشأن الأرباح، قائلة إن الإيرادات ستتضرر من أوضاع غير مواتية للسوق.