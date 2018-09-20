البنك الدولي يُقرض تونس 500 مليون دولار

البنك الدولي (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي، الخميس، قوله إن البنك الدولي صرف قرضًا بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية تونس.

وزاد المبلغ المصروف احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلي ما يعادل 78 يومًا من الواردات، ارتفاعًا من مستوى يعادل 68 يومًا من الواردات جرى تسجيله في الأسابيع القليلة الماضية.

وتعاني تونس من أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، مع صعود معدلات البطالة والتضخم.

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وقال مسؤول بارز لرويترز الأسبوع الماضي إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر، للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.

وتتوقع تونس أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5% العام القادم من نمو متوقع قدره 2.9% في 2018، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وتوسع القطاع الزراعي.