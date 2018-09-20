انحسار مخاوف الحرب التجارية يُبقي الدولار قرب أدنى مستوى له في 7 أسابيع

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسة، اليوم الخميس، مع تقلص جاذبيته بفعل انحسار المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يميل للارتفاع مع تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، 0.2% إلى 94.410 ليقترب من أدنى مستوى في سبعة أسابيع 94.308 الذي لامسه يوم الثلاثاء الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وبعد رد الفعل التلقائي الذي أعقب إعلان واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بعضهما البعض، بدأت أسواق العملات تستقر متوقعة أن يستغرق ظهور أثر الإجراءات في نتائج الشركات بعض الوقت وألا تنتج منها صدمة عالمية حادة.

وصعدت عملات الأسواق الناشئة تتصدرها الروبية الهندية بعدما قالت الصين إنها لن ترد بخفض قيمة العملة لتعزيز قدرتها التنافسية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% مقابل الدولار بعدما محا معظم مكاسبه المبكرة عقب قول جريدة تايمز يوم الأربعاء إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفضت عرضًا أفضل من الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الحدود الأيرلندية.

واقتربت الكرونة النرويجية اليوم من أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار وسجلت 8.1405 كرونة.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.17 دولار. فيما تماسك الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما ارتفع 1.5% منذ بداية الأسبوع. وسجل 0.7268 دولار أميركي.

وجرى تداول الين عند 112.23 مقابل الدولار ليظل قريبًا من أدنى مستوى في شهرين 112.445 ين الذي لامسه أمس الأربعاء.

وتراجع الين بشكل طفيف في الأسبوع الجاري حيث يعيد المستثمرون تقييم تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6653 دولار أميركي وبلغ 0.6651 دولار في أحدث سعر له.