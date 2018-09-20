النفط يصعد مدفوعًا بانخفاض المخزونات الأميركية ومخاوف المعروض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 10:22 صباحا
حقل نفط. (أرشيفية. رويترز)

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، في ظل انخفاض جديد للمخزونات الأميركية وطلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة، كما تلقت الأسعار دعمًا في مؤشرات بأن منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) قد لا تزيد الإنتاج لتعويض نقص إمدادات إيران.

وذكرت وكالة «رويترز» أن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت صعد 26 سنتًا أو 0.3% إلى 79.66 دولار للبرميل بعدما زاد 0.5% أمس الأربعاء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتًا أو 0.8% إلى 71.72 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو 2% في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمعدل أكبر من المتوقع بفعل طلب قوي في غير موسمه.

وكشفت بيانات الإدارة أن المخزونات تراجعت 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.7 مليون برميل.

وتجتمع «أوبك» ومنتجون مستقلون منهم روسيا يوم الأحد المقبل في الجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات الإمدادات داخل الحصص المخصصة لكل منهم لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية.

وذكرت مصادر من «أوبك» أنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراء فوري، وأن المنتجين سيناقشون كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها سابقًا.

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