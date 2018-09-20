«فولكس فاغن» تنسحب من إيران نزولاً عند الضغوط الأميركية

شعار شركة فولكسفاغن للسيارات في مصنعها في براتيسلافا بسلوفاكيا. (فرانس برس)

قررت شركة فولكس فاغن وقف نشاطاتها بصورة شبه كاملة في إيران نزولاً عند الضغوط الأميركية.

وقال السفير الأميركي في برلين، ريتشارد غرينيل، إنه تم التوصل إلى اتفاق الثلاثاء بين مجموعة السيارات والخارجية الأميركية، بموجبه تحتفظ فولكس فاغن بأنشطة محدودة للغاية في إيران تقتصر على الدواعي الإنسانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع العام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، والذي أتاح للشركات الغربية معاودة التعامل مع هذا البلد، وعلى الإثر، أعادت واشنطن فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق.

وأوردت بلومبرغ أن فولكس فاغن تخلت عن المشروع الذي أعلنته في يوليو 2017 باستئناف بيع سيارات في إيران بعد غيابها عن هذا البلد لمدة 17 عامًا.