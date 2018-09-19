المصرف المركزي اليمني يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 27%

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 12:30 مساء
رجال يقفون أمام مدخل مصرف في عدن (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن المصرف المركزي في اليمن رفع سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور، والذي أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وذكرت وكالة «سبأ» للأنباء أن المصرف، ومقره عدن بالجنوب، قام أيضًا برفع سعر الفائدة للسندات الحكومية من 12 % لتصل إلى 17%، وفق ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وأصدر المصرف كذلك قرارًا  بمنع خروج المبالغ التي تزيد على عشرة آلاف دولار إلا بموجب تصريح منه، مؤكدًا أن «هذه الإجراءات ترمي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة في البلاد».

وخسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، إثر تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين. وأقرّت الحكومة اليمنية أوائل الشهر الجاري زيادة مرتبات آلاف موظفي القطاع العام بمن في ذلك المتقاعدون، وذلك بعد نزول مئات الأشخاص في عدن إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع كلفة المعيشة.

وأدى التراجع الاقتصادي والحصار على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى تراجع قدرة اليمنيين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.

وحذرت منظمات إنسانية دولية عدة من أن نحو ثمانية ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. وحذّرت منظّمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) الإنسانية من أن المجاعة ستطال نحو 5.2 مليون طفل يمني.

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