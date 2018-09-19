الذهب يرتفع مع انحسار الطلب على الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تماشيًا مع حركة الأسهم في ظل تراجع الدولار الأميركي وعدم إبداء الأسواق قلقًا يذكر إزاء أحدث تصعيد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1202.32 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت أسعار عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1207 دولارات للأوقية، وفق «رويترز».

وانزلقت الولايات المتحدة والصين أكثر في نزاعهما التجاري بعد أن أضافت بكين منتجات أميركية قيمتها 60 مليار دولار إلى قائمة رسومها الجمركية على الواردات، ردًا على رسوم يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقال الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، جون شارما: «القرار الأميركي بفرض رسوم 10% بدلاً عن 25% (كما كان متوقعًا) - شجع المستثمرين من حيث إنه قد يكون هناك أمل في تسوية تجارية ما في المستقبل».

وتراجعت أسعار النفط حوالي 12% منذ أبريل متأثرة باحتدام النزاع التجاري الأميركي والصيني ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 14.18 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 814.49 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 أغسطس عند 820.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتقدم البلاديوم 0.2% إلى 1011.75 دولار، بعد أن سجل أقوى سعر له منذ 14 يونيو عند 1015.50 دولار للأوقية.