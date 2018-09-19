مادورو: نصدر مليون برميل نفط يوميًا إلى الصين بحلول 2019

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي بكراكاس، 18 سبتمبر 2018 (فرانس برس)

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن بلاده ستقوم بتصدير مليون برميل يوميًا إلى الصين، على إثر زيارة رسمية أجراها إلى بكين الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الفنزويلي، أمس الثلاثاء، في لقاء مع صحفيين استعرض فيه نتائج زيارته الصين، إنه تم الاتفاق على رفع الصادرات النفطية إلى مليون برميل، وفق «فرانس برس».

ولم يوضح الرئيس الفنزويلي حجم مساهمة بكين في المشروع، لكنه قدر قيمة استثمارات البلدين بحوالي خمسة مليارات دولار. وقال إن الهدف هو التوصل إلى هذا المستوى من الصادرات بحلول أغسطس 2019.

وأضاف: «حساباتي تعتمد على أنه علينا استثمار حوالي خمسة مليارات دولار». يُذكر أن صادرات كراكاس النفطية إلى الصين، خلال العام 2017، وصلت إلى 700 ألف برميل يوميًا.

وتعد بكين من الحلفاء والدائنين الرئيسيين لفنزويلا، التي حصلت على قروض بقيمة 62 مليارًا من الصين في السنوات العشر الأخيرة، خصوصًا مقابل النفط. ولا تزال فنزويلا مدينة لبكين بعشرين مليار دولار. وفي 2016، خففت الصين من شروط سداد هذا الدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم ويؤمن لها قطاعها النفطي 96% من عائداتها. لكن إنتاجها من النفط الخام تراجع إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، أي أقل بكثير من حجم إنتاجها السابق الذي كان يبلغ 3.2 مليون برميل يوميًا في 2008.

ويرى المحللون أن «ليونة الصين تشمل فترة يمكن لفنزويلا خلالها حسم جزء من فوائد الدين لمواصلة الحصول على سيولة، وهو أمر أساسي في الأجواء الحالية للأزمة».

ورفض مادورو أن يقول ما إذا كان تم تمديد هذه الفقرة. وقال إن «فنزويلا تسدد ما عليها. في أصعب الأوقات برهنت على قدرتها على احترام التزاماتها مع الصين. الحسابات واضحة معهم».