أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف الإمدادات رغم زيادة المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 10:51 صباحا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، رغم زيادة المخزونات، بنسبة فاقت مخاوف المنتجين من عدم القدرة على تغطية العجز في الإمدادات حالما تدخل العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتًا في العقود الآجلة إلى 79.19 دولار للبرميل، بعد أن صعدت 1.3% في الجلسة السابقة. فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا، أو ما يعادل 0.29%، إلى 70.05 دولار للبرميل بعدما قفزت 1.4% في اليوم السابق.

وكانت الأسعار ارتفعت أمس الثلاثاء، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن أن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، تشعر بالارتياح إزاء ارتفاع الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل، وفق «رويترز».

وكانت «رويترز» ذكرت في الخامس من سبتمبر أن السعودية تريد أن يظل النفط يتحرك في نطاق بين 70 و80 دولارًا للبرميل للحفاظ على التوازن بين تعظيم العائد والسيطرة على الأسعار حتى انتخابات الكونغرس الأميركي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) مع منتجين مستقلين، بينهم روسيا أكبر منتج للخام في العالم، في 23 سبتمبر في الجزائر لبحث كيفية تخصيص الزيادات في الإنتاج في إطار الحصص المقررة، وذلك لتعويض خسارة الإمدادات القادمة من إيران.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر، رغم أن الكثير من المشترين قلصوا بالفعل مشترياتهم، وهو ما أثار تساؤلات حل كيفية تغطية النقص.

وفاقت مخاوف الإمدادات في أثرها زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي جرى الإعلان عنها أمس الثلاثاء.

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