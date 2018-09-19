رئيس الوزراء الصيني: «الأحادية» لا تقدم حلولاً للمشاكل وعلينا بالتفاوض

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ (أرشيفية: فرانس برس)

دان رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الأربعاء «الأحادية» التي تهدد التبادل العالمي الحر، معتبرًا أنها لا تقدم أي حل للمشاكل، بعد تصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن.

وقال لي، أمام مسؤولين اقتصاديين في افتتاح النسخة الصينية للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شرق): «من الضروري الدفاع عن المبادئ الأساسية للتعددية والتبادل الحر»، وفق «فرانس برس».

وأضاف لي أن «المشاكل القائمة يجب أن تحل بالتفاوض، لأن الأحادية لا تقدم أي حل». ونفى لي بشكل قاطع أن تكون الصين تتعمد خفض عملتها لمساعدة المصدرين والتخفيف من تأثير التوتر التجاري، كما يتهمها ترامب.

وأكد أن الصين لن تتبنى خطط إنعاش واسعة، مشيرًا بذلك إلى أن بكين لن تضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد لإنعاش النشاط، كما فعلت خلال الأزمة المالية في 2008، بينما تعاني الدولة الآسيوية من دين هائل يتجاوز 250% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقال: «في السنوات الأربعين الأخيرة، تجاوزت الصين المحن، سنواصل تعميق إصلاحاتنا الواسعة، خصوصًا عبر فتح الاقتصاد بشكل أكبر وتخفيف العبء الضريبي أو عبر خفض الرسوم الجمركية».

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وقال رئيس الوزراء الصيني إن انفتاح الصين سيتسارع، والشركات الأجنبية «ستُعامل بشكل عادل ودون تمييز».

ويأتي ذلك فيما أعلنت الصين، أمس الثلاثاء، فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم إضافية نسبتها 10% على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وفي مواجهة حمائية واشنطن، تؤكد الصين دفاعها عن التبادل الحر، وإن كانت الشركات الغربية تدين حتى الآن لائحة الحواجز التنظيمية الطويلة التي ما زالت قائمة وتحد بشكل كبير من دخولها إلى السوق الصينية.