رئيس الوزراء الصيني: «الأحادية» لا تقدم حلولاً للمشاكل وعلينا بالتفاوض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 10:07 صباحا
رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ (أرشيفية: فرانس برس)

دان رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، اليوم الأربعاء «الأحادية» التي تهدد التبادل العالمي الحر، معتبرًا أنها لا تقدم أي حل للمشاكل، بعد تصاعد النزاع التجاري بين بكين وواشنطن.

وقال لي، أمام مسؤولين اقتصاديين في افتتاح النسخة الصينية للمنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين (شرق): «من الضروري الدفاع عن المبادئ الأساسية للتعددية والتبادل الحر»، وفق «فرانس برس».

وأضاف لي أن «المشاكل القائمة يجب أن تحل بالتفاوض، لأن الأحادية لا تقدم أي حل». ونفى لي بشكل قاطع أن تكون الصين تتعمد خفض عملتها لمساعدة المصدرين والتخفيف من تأثير التوتر التجاري، كما يتهمها ترامب.

وأكد أن الصين لن تتبنى خطط إنعاش واسعة، مشيرًا بذلك إلى أن بكين لن تضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد لإنعاش النشاط، كما فعلت خلال الأزمة المالية في 2008، بينما تعاني الدولة الآسيوية من دين هائل يتجاوز 250% من إجمالي الناتج الداخلي.

وقال: «في السنوات الأربعين الأخيرة، تجاوزت الصين المحن، سنواصل تعميق إصلاحاتنا الواسعة، خصوصًا عبر فتح الاقتصاد بشكل أكبر وتخفيف العبء الضريبي أو عبر خفض الرسوم الجمركية».

اقرأ أيضًا: ضريبة أميركية جديدة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

وقال رئيس الوزراء الصيني إن انفتاح الصين سيتسارع، والشركات الأجنبية «ستُعامل بشكل عادل ودون تمييز».

ويأتي ذلك فيما أعلنت الصين، أمس الثلاثاء، فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم إضافية نسبتها 10% على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وفي مواجهة حمائية واشنطن، تؤكد الصين دفاعها عن التبادل الحر، وإن كانت الشركات الغربية تدين حتى الآن لائحة الحواجز التنظيمية الطويلة التي ما زالت قائمة وتحد بشكل كبير من دخولها إلى السوق الصينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
النائب عيسي العريبي: لاحل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي ...
ليبيا
الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
سلامة لوفد مصراتة: القوى التي تحمي طرابلس ستكون نظامية ومن جميع المدن
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد