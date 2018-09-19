معهد البترول: ارتفاع مخزونات الخام الأميركي 1.2 مليون برميل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 08:59 صباحا

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وزادت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر، إلى 397.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون انخفاضها 2.7 مليون برميل، حسب «رويترز».

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل. وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي للخام انخفض 312 ألف برميل يوميًا.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، أن تنخفض 104 آلاف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 651 ألف برميل.

وارتفعت واردات الخام الأميركي الأسبوع الماضي بمقدار 555 ألف برميل يوميًا إلى 8.1 مليون برميل يوميًا.

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